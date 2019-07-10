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Общество

Алмазбек Атамбаев не исключает применение силы при его задержании

Сегодня Алмазбек Атамбаев на встрече с журналистами не стал комментировать вторую повестку в следственное управление МВД.

Бывший глава государства считает, что их будет много, а затем, возможно, последуют силовые методы.

«Комментировать бесполезно. Один человек должен показать пример того, что нужно противостоять беззаконию. Этот беспредел надо кому-то остановить любой ценой. Все-таки это наша родина, наша страна. Некоторые товарищи путают Кыргызстан со своим колхозом, а народ с баранами. Мы люди, и мы должны себя уважать. Играть в эти игры — помогать им, легитимизировать беспредел», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Сегодня Алмазбека Атамбаева повторно вызвали на допрос в МВД. Ранее его вызывали повесткой в следственное управление МВД в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева.

Напомним, парламент снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.
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