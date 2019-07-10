Атамбаева приглашали на допрос по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева

Бывший глава государства Алмазбек Атамбаев был приглашен на допрос по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева как свидетель. Об этом 24.kg рассказал юрист Сергей Слесарев.
По его словам, он, как представитель интересов Атамбаева, отправил письмо в следственное управление МВД с просьбой пояснить, на каком основании Алмазбека Атамбаева вызывают, если у него неприкосновенность.
«Но МВД отделалось отпиской. В следственном управлении сослались на постановление Жогорку Кенеша о лишении Атамбаева статуса экс-президента. Но при чем тут иммунитет и статус? Я попросил, чтобы МВД обратилось к депутатам за разъяснением принятого документа», — сказал Сергей Слесарев.
Он добавил, что Алмазбек Атамбаев имеет полное право не ходить на эти беседы в правоохранительные органы, поскольку его никто не может допрашивать.
Напомним, парламент снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.