Сергей Слесарев объяснил, почему Алмазбек Атамбаев не пойдет на допрос

Адвокат бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев объяснил 24.kg, почему его доверитель не пойдет на допрос в МВД.

По его словам, Алмазбек Атамбаев обладает иммунитетом, а постановление Жогорку Кенеша о лишении его статуса экс-президента и сопутствующих ему привилегий незаконно, поскольку депутаты, и так гласят Конституция и регламент Жогорку Кенеша, не обладают полномочиями выдвигать обвинения против Алмазбека Атамбаева и лишать его иммунитета.

«Поэтому, естественно, на допрос он не пойдет. Я же направлю в МВД свое заявление относительно правовых нарушений», — сказал Сергей Слесарев.

«По какому именно эпизоду приглашают Алмазбека Атамбаева, в повестке не указано. Могу лишь догадываться, что по делу об освобождении Азиза Батукаева», — добавил он.

Допрос назначен на сегодня в 10.00. Алмазбек Атамбаев приглашен в качестве свидетеля. Напомним, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.