ГУОБДД просит откликнуться очевидцев ДТП с участием сына депутата парламента

ГУОБДД просит откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего 7 июля с участием автомашин Lexus ЕS330 с госномером 1KG 451 AFM и BMW Х7 с госномером 01KG 991 AG. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что свидетели ДТП помогут в установлении причин и обстоятельств, а также во всестороннем и объективном расследовании аварии, в результате которой погибли четыре человека.

Очевидцы могут позвонить по следующим номерам:

ГУОБДД МВД КР: 0312630900, 630901;

УВД Иссык-Кульской области: 0392254505, 54550;

следственная служба УВД Иссык-Кульской области: 0392251555, 0312294010, 0705755988.

Напомним, что 7 июля недалеко от села Бактуу-Долоноту столкнулись внедорожники BMW Х7 и Lexus. В результате аварии погибли четыре человека, пострадал депутат Бишкекского горкенеша Темирлан Токобеков. Он сын депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева.