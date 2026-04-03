Снова ДТП на том же месте: в Садовом произошла новая авария

В Московском районе Чуйской области вновь произошло дорожно-транспортное происшествие на участке, где на прошлой неделе насмерть сбили девочку.

По словам очевидцев, авария произошла 3 апреля около 16.55 в селе Садовом. Видео с места происшествия распространяется в социальных сетях.

Отмечается, что ДТП случилось на том же участке дороги, где ранее произошел смертельный наезд, вызвавший широкий общественный резонанс.

Информация о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется.

Местные жители в соцсетях вновь поднимают вопрос безопасности на данном участке и необходимости принятия срочных мер.