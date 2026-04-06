17:52
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Происшествия

ДТП с военнослужащим. Из Оша в Баткенскую область направлены врачи

В Министерстве здравоохраненя предоставили 24.kg информацию относительно состояния здоровья военнослужащего, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии в Лейлекском районе Баткенской области.

По данным пресс-центра, пациент Н.Д., 2004 года рождения, поступил 4 апреля в Центр общеврачебной практики Лейлекского района по линии скорой медицинской помощи.

В крайне тяжелом состоянии он экстренно доставлен в ЦОВП Лейлек и госпитализирован в отделение реанимации.

У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, субарахноидальное кровоизлияние.

Читайте по теме
Военнослужащий в тяжелом состоянии: президент взял ситуацию под личный контроль

Вопрос оказания медицинской помощи военнослужащему находится на личном контроле президента Садыра Жапарова. Министерству здравоохранения поручено принять все необходимые меры, включая при необходимости организацию перевода пациента в специализированные медицинские учреждения.

В оперативном порядке проведены консилиумы врачей, а также организованы дистанционные консультации с участием профильных специалистов — травматологов, неврологов и нейрохирургов. По линии санитарной авиации из города Ош направлены нейрохирург и врач-анестезиолог-реаниматолог, которые приняли участие в оказании специализированной помощи и проведении оперативного вмешательства.

В настоящее время состояние пациента оценивается как крайне тяжелое, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.

На сегодня запланировано проведение дополнительного консилиума с участием профильных специалистов. При стабилизации состояния будет рассмотрен вопрос о переводе пациента в учреждения третичного уровня для дальнейшего лечения.

На данный момент транспортировка пациента ограничена медицинскими показаниями и возможна только после стабилизации его состояния.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/369164/
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
Популярные новости
Бизнес
6 апреля, понедельник
17:44
17:42
17:35
17:11
16:58
