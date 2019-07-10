Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Жанторо Сатыбалдиев возмущен наручниками

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня на заседании экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев выступил с заявлением: их как преступников приводят в зал суда в наручниках.

«Здание суда оцеплено, нас ведут как преступников. А как же презумпция невиновности? По модернизации никто ничего не нарушил. Китайской стороны нет. Давайте тогда наденем на нас кандалы. Тогда я не буду отвечать и задавать вопросы. Дайте мне скотч, я заклею рот. Пусть власть не говорит о гуманизации», — сказал он.

Судья отметила, что действуют общие правила доставки подсудимых. Суд не может изменить эти правила.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.