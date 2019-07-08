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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (98)

Судья, освободивший Азиза Батукаева, отстранен от должности

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Джапар Эрматов временно отстранен от должности судьи местного суда. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства. 

Уточняется, что такое решение принято в связи с дачей Дисциплинарной комиссии при Совете судей согласия Генпрокуратуры на привлечение его к уголовной ответственности.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1. Адвокаты просили освободить бывшую главу ГП под домашний арест в связи с плохим состоянием здоровья. 15 июня ее госпитализировали в Национальный кардиологический центр. 19 июня ее вновь этапировали в СИЗО.
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