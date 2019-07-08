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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (364)

Суд по модернизации ТЭЦ. Свидетель рассмешил судью своими родственными связями

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

При допросе бывшего начальника отдела внешних связей ОАО «Электрические станции» Маматмусы Укубаева адвокат спросил, с кем из руководителей компании он находится в родственных отношениях.

Маматмуса Укубаев ответил: «Мы родственники с Салайдином Авазовым. Они с моей мамой из одного района».

Его ответ рассмешил присутствующих. Инара Гилязетдинова отметила, что он не может говорить о родственных связях, будучи из одного района. Энергетики пытались выяснить двоюродное или троюродное родство, но не смогли.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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