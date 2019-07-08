Суд по модернизации ТЭЦ. Как свидетель с плохой памятью топит подсудимых

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Сегодня продолжился допрос свидетелей.

Ответственный за проект

Заместитель генерального директора ОАО «Электрические станции» Аскар Кайбалиев в компании отвечает за эксплуатационную деятельность объектов. Все проекты курировал другой заместитель генерального директора, коим был тогда Жолдошбек Назаров.

Именно он, по словам Кайбалиева, разрабатывал контрактное соглашение с ТВЕА.

Свидетель рассказал, что он вносил предложение о прямом финансировании модернизации ТЭЦ.

По его словам, заимствование внешних средств приведет к увеличению внешнего долга. Однако прямое финансирование не привлекательно инвесторам из-за низких тарифов.

«На одном из совещаний Айбек Калиев (бывший глава Энергохолдинга. — Прим. 24.kg) сообщил, что правительство намерено проводить переговоры с китайской компанией TBEA. Салайдин Авазов (экс-глава ОАО «Электрические станции». — Прим. 24.kg) говорил, есть два предложения — от ТВЕА и «Интер РАО», отметив, что проект ТВЕА дешевле», — сказал Аскар Кайбалиев.

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В ходе допроса выяснилось, что он подписал лист согласования с пометкой «формально».

«В мои функциональные обязанности исполнение договора по ТВЕА не входило, так как расходы не заложены в бюджете компании, а это были кредитные средства», — пояснил Аскар Кайбалиев.

Ничего не помню, ничего не скажу

Многие детали переговоров и совещаний Аскар Кайбалиев вспомнить не может. На какие-то вопросы отвечает, что они не входили в его функциональные обязанности, на какие-то отвечает, что прошло слишком много времени.

Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев уличил его во лжи.

«Пять гендиректоров сменилось с 2012 года, а вы занимались все это время финансами. Сейчас вы лукавите. Если бы ваша судьба решалась, то вы бы все вспомнили», — сказал он.

На суде Жанторо Сатыбалдиев спросил, поддержал ли Аскар Кайбалиев проект модернизации ТЭЦ?

«В ходе совещания я просто сказал, раз все нормально идет, то нужно двигаться дальше», — ответил Аскар Кайбалиев.

Экс-премьер-министр повторил свой вопрос, желая услышать прямой ответ. Но Аскар Кайбалиев так и не ответил прямо — поддержал он модернизацию ТЭЦ китайской компанией ТВЕА или нет.

ТВЕА до сих пор не получила $25 миллионов за выполненную работу.

У «Электрических станций» есть претензии к объекту. Пока китайская компания их не устранит, ей не выплатят остаток. По словам Аскара Кайбалиева, возникли замечания по приемке.

«После устранения будет решаться вопрос выплаты. С «Эксимбанком» Китая обсуждается вопрос продления срока доступности кредита. Представители ТВЕА сказали, что не могут вовремя устранить замечания», — сказал он.

Аскар Кайбалиев то и дело повторял, что занимается в компании только финансовыми вопросами, при этом он не помнит, какой дефицит бюджета у «Электрических станций».

А было ли ТЭО?

Один и тот же вопрос задают всем свидетелям по делу — было ли технико-экономическое обоснование модернизации ТЭЦ Бишкека. Подсудимый Салайдин Азавов предоставил письмо от ТВЕА, в котором говорится, что ТЭО направлено в «Электрические станции».

Документ состоит из 75 страниц. Его сначала направили в Министерство энергетики, затем в Министерство финансов. Только после согласования с ведомствами ТЭО отправили в «Эксимбанк», после чего выделено финансирование. Без технико-экономического обоснования банк отказался финансировать проект.

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Напомним, в марте 2018 года депутат Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев на заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ и рациональному использованию кредита зачитал выдержки из ТЭО по модернизации ТЭЦ.

«Без переводчика сложно понять, что написано в технико-экономическом обосновании. «На земле аккуратно расчленять» — что это значит? Может, кто-то сможет нам объяснить? Никто не читал это технико-экономическое обоснование. Долг на более чем $400 миллионов. За него придется всем отвечать», — сказал тогда Мыктыбек Абдылдаев.

Выдержки из ТЭО рассмешили и самих энергетиков. Они не смогли объяснить, кого собирались расчленять, отметив лишь, что такой получился перевод с китайского языка. Под ТЭО нет ни одной подписи.

Аскар Кайбалиев согласился, что, исходя из письма, технико-экономическое обоснование было. В первой половине допроса он говорил, что ТЭО не видел.

Другой свидетель — экс-начальник отдела внешних связей «Электрических станций» Маматмуса Укубаев рассказал, что он готовил меморандум с ТВЕА.

«Компания обязывалась привлечь кредит «Эксимбанка» не только на ТЭЦ, но и другие объекты. Мы предлагали 50 процентов местных. Но китайская сторона настояла на том, что отечественные специалисты не такие подготовленные, как китайские. Этот пункт изменили. Также цена изначально была $396 миллионов, потом ее снизили до $362 миллиона, итоговая цена — $386 миллионов. ТВЕА два раза предоставляла ТЭО. Мы все так его называли. Полноценного обоснования не было. Вариант ТВЕА мы считали достаточным для получения кредита. Но потом они должны были сделать проект с конкретной стоимостью. Для получения кредита, полноценного ТЭО не нужно было», — отметил он.

Плоскогубцы за $600 и ущерб

Принять на баланс модернизированную часть ТЭЦ Бишкека должен был Аскар Кайбалиев. Его фамилия указана в приказе. Свидетель признался, что лично на теплоцентрали он не был.

«В приемке оборудования не участвовал. Руководство ТЭЦ доложило, что оно поставлено на баланс. По ценовым и техническим моментам бухгалтерия ответственности не несет», — пояснил он.

Подсудимый Айбек Калиев напомнил ему про покупку плоскогубцев за $600, знали ли «Электрические станции» о таком дорогостоящем оборудовании.

«Плоскогубцы по $600 покупали не мы, а китайская компания. Она предоставила также разбивку цен. Перечень был большой. Я лично не проверял все наименования. Поставить под сомнение счета-фактуры мы не могли», — отметил Аскар Кайбалиев.

Кроме того, выяснилось, что ущерб в $111 миллионов точно не определен. «Электрические станции» еще не провели собрание акционеров и не знают, с какими показателями отработали в 2018 году. Аскар Кайбалиев отметил, что «Электрические станции» пока не знают, как предъявить ТВЕА причиненный ущерб.

Подсудимые настаивают, что сумма ущерба условная и она может измениться. Для проведения пуско-наладочных работ сожжено 30 тонн угля. Все расходы на топливо взяла на себя ТВЕА. Как рассказал Жолдошбек Назаров, в ущербе в $111 миллионов не учтены эти расходы. При этом «Электрические станции» приняли выработанную энергию как доход.

Аскар Кайбалиев согласился, если 30 тысяч тонн топлива не учтены в ущербе, то это арифметически влияет на результат.

Жолдошбек Назаров считает, что ТЭЦ Бишкека выработала 25 миллионов киловатт-часов за счет китайской компании. Стоимость выработанной энергии нужно отнять от суммы кредита в $386 миллионов. Следовательно, сумма ущерба должна измениться.

Жанторо Сатыбалдиев не выдержал и выкрикнул в адрес Аскара Кайбалиева: «Твои коллеги здесь сидят, а ты топишь их. Когда деньги теряешь, их можно восстановить. А вот совесть уже не вернешь!»

Торопились к ШОС

Свидетель Маматмуса Укубаев рассказал, что из-за частых аварий на теплоцентрали искали инвестора для модернизации. Предложение ТВЕА оказалось самым выгодным. «ТВЕА была выбрана китайской стороной при выдаче кредита от Эксимбанка. Правительство Кыргызстана усиленно готовилось к саммиту ШОС, поэтому торопились подготовить документы», — пояснил он.

30 января 2013 года от ТВЕА поступило предложение модернизировать ТЭЦ Бишкека. Меморандум после переговоров с китайской стороны подписали 1 февраля. 23 марта поступило техническое предложение. Ценовое предложение определили к 29 апреля.

Маматмуса Укубаев отметил, что с другими компаниями велись переговоры, но их предложения не подходили. «Если бы правительство Кыргызстана отказалось от предложения ТВЕА, то модернизация бы не состоялась. Кредит предлагал только «Эксимбанк», — отметил он.