Суд по аварии на ТЭЦ. Четырех обвиняемых освободили

В Бишкекском городском суде завершилось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского районного суда по уголовному делу об аварии на столичной ТЭЦ.

Четверо из семи обвиняемых освобождены из-под стражи. Бывший первый заместитель генерального директора ОАО «Электрические станции» Бердибек Боркоев должен выплатить государству 300 тысяч сомов в виде штрафа. Он также осужден на семь лет и шесть месяцев условно с испытательным сроком три года.

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Экс-заместитель председателя Нацэнергохолдинга Нурлан Садыков оштрафован на 220 тысяч сомов без срока заключения, бывший технический инженер ТЭЦ Нургазы Курманбеков также должен выплатить 220 тысяч сомов, а экс-директор ТЭЦ Омуркул уулу Нурлан приговорен к штрафу 300 тысяч сомов и освобожден в зале суда.

Отметим, что ранее они пошли на сделку со следствием и признали свою вину.

Бывший глава ОАО «Электрические станции» Узак Кадырбаев, экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, исполнительный директор проекта по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов получили разные сроки и находятся в заключении.

Они не признали свою вину и в суде отметили: виноват технический персонал ТЭЦ, а ущерб не подкреплен накакими доказательствами.

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся и два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также депутат парламента Осмонбек Артыкбаев.