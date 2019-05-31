Суд по аварии на ТЭЦ. Кого из обвиняемых отпустили под домашний арест

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского районного суда по уголовному делу об аварии на столичной ТЭЦ.

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Бывший первый заместитель генерального директора ОАО «Электрические станции» Бердибек Боркоев, экс-заместитель председателя Нацэнергохолдинга Нурлан Садыков и бывший технический инженер ТЭЦ Нургазы Курманбеков ранее подписали соглашение со следствием и признали свою вину.

Суд изменил им меру пресечения на домашний арест, а их дела выделил в отдельное производство. Сегодня вторая инстанция должна огласить приговор. Ожидается, что эти подсудимые получат условные сроки.

Признал свою вину и заключил соглашение со следствием и экс-директор ТЭЦ Омуркул уулу Нурлан. Он через родственников на счет ГКНБ для погашения ущерба перевел миллион сомов.

На судебном процессе отмечалось, что все указанные осужденные частично оплатили ущерб. Нурлан Садыков внес 700 тысяч сомов, миллион сомов выплатил Бердибек Боркоев. Нургазы Курманбеков внес 100 тысяч сомов.

Общая сумма ущерба — 26 миллионов 361 тысяча сомов.

Бывший глава ОАО «Электрические станции» Узак Кадырбаев, экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, исполнительный директор проекта по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов получили разные сроки и находятся в заключении.

Они не признали свою вину и в суде отметили: виноват технический персонал ТЭЦ, а ущерб не подкреплен накакими доказательствами.

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся и два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также депутат парламента Осмонбек Артыкбаев.