12:58
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков (327)

Суд по аварии на ТЭЦ. Кого из обвиняемых отпустили под домашний арест

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского районного суда по уголовному делу об аварии на столичной ТЭЦ.

Читайте по теме
Авария на ТЭЦ. Осужденные должны выплатить «Бишкектеплосети» три миллиона сомов
Бывший первый заместитель генерального директора ОАО «Электрические станции» Бердибек Боркоев, экс-заместитель председателя Нацэнергохолдинга Нурлан Садыков и бывший технический инженер ТЭЦ Нургазы Курманбеков ранее подписали соглашение со следствием и признали свою вину.

Суд изменил им меру пресечения на домашний арест, а их дела выделил в отдельное производство. Сегодня вторая инстанция должна огласить приговор. Ожидается, что эти подсудимые получат условные сроки.

Признал свою вину и заключил соглашение со следствием и экс-директор ТЭЦ Омуркул уулу Нурлан. Он через родственников на счет ГКНБ для погашения ущерба перевел миллион сомов.

На судебном процессе отмечалось, что все указанные осужденные частично оплатили ущерб. Нурлан Садыков внес 700 тысяч сомов, миллион сомов выплатил Бердибек Боркоев. Нургазы Курманбеков внес 100 тысяч сомов. 

Общая сумма ущерба — 26 миллионов 361 тысяча сомов. 

Бывший глава ОАО «Электрические станции» Узак Кадырбаев, экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, исполнительный директор проекта по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов получили разные сроки и находятся в заключении.

Они не признали свою вину и в суде отметили: виноват технический персонал ТЭЦ, а ущерб не подкреплен накакими доказательствами.

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся и два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также депутат парламента Осмонбек Артыкбаев.
Ссылка:
просмотров: 991
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по аварии на ТЭЦ. Четырех обвиняемых освободили
Авария на ТЭЦ. Обвинение просит для экс-главы Энергохолдинга 2,5 года тюрьмы
Дело MegaCom. Азамату Мурзалиеву сократили срок наказания на один год
Авария на ТЭЦ. Эксперт не смогла обосновать свое заключение
Разрешить Айбеку Калиеву свидание с родными просит его адвокат
Авария на ТЭЦ. Представитель ОАО «Бишкектеплосеть» назвал причину аварии
Популярные новости
Незаконное обогащение. Райым Матраимов стал фигурантом уголовного дела Незаконное обогащение. Райым Матраимов стал фигурантом уголовного дела
Помогите. Мэрия Бишкека ищет хулигана, оставившего надписи на&nbsp;площади Ала-Тоо Помогите. Мэрия Бишкека ищет хулигана, оставившего надписи на площади Ала-Тоо
Освобождение Азиза Батукаева. МВД задержало бывшего спецпрокурора Освобождение Азиза Батукаева. МВД задержало бывшего спецпрокурора
Лидер СДПК считает, что за&nbsp;освобождением Азиза Батукаева стоит Алмазбек Атамбаев Лидер СДПК считает, что за освобождением Азиза Батукаева стоит Алмазбек Атамбаев
Бизнес
Открытое обращение коллектива ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; к&nbsp;депутатам и&nbsp;общественности Открытое обращение коллектива ОАО «Кыргызтелеком» к депутатам и общественности
Назначен председатель правления ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Назначен председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»
&laquo;СУПЕР-ИНФО&raquo; теперь миллионер! «СУПЕР-ИНФО» теперь миллионер!
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; начал работы по&nbsp;газификации еще в&nbsp;шести жилмассивах Бишкека «Газпром Кыргызстан» начал работы по газификации еще в шести жилмассивах Бишкека