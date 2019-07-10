Суд по модернизации ТЭЦ. Кто кого лоббировал

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Накрутка ТВЕА

В суде продолжают выяснять, как оформить ущерб $111 миллионов, причиненный модернизацией ТЭЦ. Экс-начальник отдела внешних связей ОАО «Электрические станции» Маматмуса Укубаев сказал, что $111 миллионов — это прибыль или надбавка ТВЕА.

«Возможно, это завышенная стоимость. ТВЕА решала, как потратить деньги. «Электрические станции» заключали контракт под ключ», — отметил он.

По его словам, при составлении кредитного соглашения технико-экономическое обоснование в список не включили намеренно.

«ТЭО требовалось только для получения кредита «Эксимбанка». В кредитном соглашении указано только техническое задание», — сказал Маматмуса Укубаев.

Во всех нотах китайская компания ТВЕА указывалась как единственный исполнитель проекта.

19 апреля 2013 года на имя тогда министра энергетики Автандила Калмамбетова отправлено письмо о том, что в начале марта специалисты ТВЕА уже посетили ТЭЦ. Аналогичные письма направлялись руководителю отдела внешней политики аппарата президента КР Сапару Исакову.

«Еще при заключении меморандума ТВЕА сказала, что привлечет кредит по линии ШОС. Все инвестиционные проекты направлялись Исакову, так как он руководил отделом внешней политики. Все ведомства так делали», — пояснил Маматмуса Укубаев.

ТВЕА нужна была гарантия от правительства. На саммите ШОС она ее получила.

О роли депутатов и Осмонбека Артыкбаева

Адвокаты Осмонбека Артыкбаева неоднократно говорили о том, что решение принимало правительство. Однако это возмутило экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева. «Министерство энергетики является самостоятельной структурой или входит в состав правительства? А то адвокаты так говорят, что решение принимало только правительство», — отметил он.

5 июля определили окончательную стоимость модернизации. Заседание проходило в Министерстве энергетики. Документ подписал тогда министр Осмонбек Артыкбаев.

На заседании суда он отметил, что 27 мая только приступил к работе, а 28-го прошло совещание по модернизации ТЭЦ.

«Как вы считаете, Артыкбаев первый день вышел на работу, мог ли он знать о ТВЕА?» — спросил Осмонбек Артыкбаев у Маматмусы Укубаева.

Тот ответил: «Это скорее вопрос к вам».

Кредитное соглашение прошло ратификацию в Жогорку Кенеше. Если бы парламент не одобрил его, правительство не подписало бы документ.

Комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию принял соглашение с замечаниями. Комитет по международным делам сразу же рекомендовал принять его в трех чтениях.

Кроме того, все фракции поддержали документ. «Получение согласия «Ата Журта» шло проблемно. Но это не существенно. По документу было не понятно, кто подпишет его, так как во фракции шли споры о председательстве», — сказал Маматмуса Укубаев.

Все единогласно поддерживали модернизацию ТЭЦ. Даже экс-президент Атамбаев сказал, что все по его указанию делалось. Правда, некоторые депутаты лоббировали другую компанию — СМЕС. Маматмуса Укубаев

СМЕС предлагала модернизировать ТЭЦ Бишкека за $356 миллионов, но ее предложение отклонили, как несоответствующее.

В ходе заседания суда выяснилось, что СМЕС скопировала предложение ТВЕА, но убрала три пункта.

«Получилось так, что Николай Лукьянович Кравцов заходил ко мне в кабинет и просил дать ему на флешку записать проект компании ТВЕА. Только он имел цифровой вариант. В Министерство энергетики Осмонбек Мамбетжанович и Назаров вызвали Кравцова, который признался, что он сделал вместо СМЕС предложение», — рассказал свидетель.

Начальник юридического отдела «Электрических станций» Асель Топчубаева отметила, что руководство компании не торопило и не давало никаких указаний относительно рассмотрения предложения ТВЕА. По ее словам, Фонд по управлению госимуществом также дал согласие на получение кредита.

Она добавила, что до 2014 года контракт еще не действовал. Никаких действий «Электрические станции» в 2013 году еще не предпринимали.

Исполняющий обязанности царя

Свидетель Батыркул Баетов с 2007 года занимал должность статс-секретаря Министерства энергетики. В ведомстве он проработал с начала его создания до ликвидации.

По его словам, он рекомендовал Осмонбека Артыкбаева на пост министра в 2013 году. «Я подавал положительную характеристику премьер-министру. Он ответственный, профессионал. Это я видел, когда он был ранее министром. Я рекомендовал его кандидатуру», — сказал он.

Батыркул Баетов также рассказал, что в Минэнерго было двоевластие — Фонд по управлению государственным имуществом курировал кадровые вопросы.

Мы не лоббировали ТВЕА. Это была наша работа. Мы за это зарплату получали. Батыркул Баетов

Жанторо Сатыбалдиев спросил, была ли между ними дружеская беседа, в ходе которой он внес кандидатуру Артыкбаева?

«Я вынужденно был и. о. министра энергетики и подписывал все документы. Поэтому я с вами говорил и хорошо отзывался об Осмонбеке Артыкбаеве», — ответил Батыркул Баетов.

До модернизации ТЭЦ ТВЕА выполняла еще два проекта — строительство подстанции «Датка» и линии 500 киловольт «Датка — Кемин».