Суд по модернизации ТЭЦ. Причиненный ущерб может измениться

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

При допросе заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции» Аскара Кайбалиева выяснилось, что для проведения пуско-наладочных работ сожжено 30 тонн угля. Все расходы на топливо взяла на себя ТВЕА.

Подсудимый Жолдошбек Назаров рассказал, что в ущербе размером $111 миллионов не учтены расходы на топливо. При этом ОАО «Электрические станции» приняло выработанную энергию как доход.

Аскар Кайбалиев согласился, если 30 тысяч тонн топлива не учтены в ущербе, то это арифметически влияет на результат.

Жолдошбек Назаров считает, что ТЭЦ Бишкека выработала 25 миллионов киловатт-часов за счет китайской компании. Стоимость выработанной энергии нужно отнять от суммы кредита в $386 миллионов. Следовательно, сумма ущерба должна измениться.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.