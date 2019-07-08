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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (362)

Суд по модернизации ТЭЦ Бишкека. ТВЕА не может устранить неполадки

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

ТВЕА не может устранить неполадки на модернизированной части ТЭЦ Бишкека, выявленные в ходе приемки. Об этом стало известно в ходе судебного процесса.

Сегодня начался допрос свидетеля — заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции» Аскара Кайбалиева. Подсудимый Жолдошбек Назаров спросил у него, почему ТВЕА не выплатили $25 миллионов.

Аскар Кайбалиев ответил, что есть замечания по приемке. «После устранения будет решаться вопрос выплаты. С Эксимбанком Китая обсуждается вопрос продления срока доступности кредита. Представители ТВЕА сказали, что не могут вовремя устранить замечания», — отметил он.

Не решили еще в компании, как предъявить ТВЕА ущерб в $111 миллионов. Аскар Кайбалиев пояснил, что нужно получить документальное подтверждение ущерба.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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