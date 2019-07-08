Выпускник обычной сельской школы и ударник. Кто получил золотые сертификаты

Сегодня в государственную резиденцию «Ала-Арча-1» были приглашены самые умные выпускники 2019 года. 52 обладателя высших баллов по результатом Общереспубликанского тестирования получили из рук президента золотые сертификаты, 13 учеников, показавшие хорошие знания, — похвальные грамоты, также всем подарили смартфоны.

Глава государства Сооронбай Жээнбеков поздравил выпускников с успешным завершением средней школы, пожелал добиться успехов и посоветовал сферы деятельности, актуальные на рынке труда.

разузнало у первой тройки, как им удалось достичь хороших результатов.

Самый высокий балл у Элдияра Чормонова — 238. Он окончил лицей имени Курманбека Баатыра в Джалал-Абаде. Говорит, надеялся попасть в список лучших, но не ожидал, что будет первым.

«Я усиленно готовился последние полгода. Хотел показать хороший результат. После сдачи теста уже был уверен, что получу золотой сертификат, так как вопросы были нетрудные», — поделился Элдияр.

Он ответил правильно не на все вопросы, затруднения были с вопросами по кыргызскому языку.

«Если бы у меня были все ответы правильные, то получил бы 245 баллов. Думаю, ошибку допустил по кыргызскому языку. По алгебре вроде все решил правильно. Советую будущим выпускникам хорошо учиться и в последний год не отвлекаться на развлечения», — сказал Элдияр Чормонов.

Лучший выпускник Кыргызстана пока еще вуз не выбрал, возможно, поступит в заграничный университет на программиста.

Нуртегин Колбаев, который отстал от Элдияра Чормонова всего на 4 балла, тоже решил обучаться информационным технологиям. К тесту он готовился недолго. Только в последние три месяца решил собраться с силами и попробавать претендовать на хорошие баллы.

«Я не отличник. Всегда был ударником. Никогда не давались гуманитарные науки. Хорошо учился только по математике. Видимо, это и помогло получить высокие баллы», — рассказал Нуртегин.

В этом году результаты ОРТ оказались непредсказуемыми. Лучшие учебные заведения страны, ученики которых всегда занимали первые места, не смогли показать хорошие результаты. Например, ученики физико-математической школы-лицея № 61 имени Е.Якира заняли 17-18-е и 21-е места.

В этом году хорошие показатели у международного образовательного учреждения «Сапат». У них 18 золотых сертификатов.

58 процентов золотых сертификатов получили региональные школы. Хороший результат показала ученица гимназии № 1 отдаленного Лейлекского района Аида Борукулова. Ей не хватило нескольких баллов для первого места, зато она оказалась лидером среди девушек.

«Я училась в простой школе в маленьком селе. Только в 10-м классе перевелась в гимназию. В 11-м классе усиленно готовилась к ОРТ по специальным книгам. Я рекомендовала бы школьникам побольше читать, развивать логическое мышление. Задачи теста нетрудные, но некоторые требуют логики и аналитики», — сказала Аида.

Она уже выбрала вуз — поступила на медицинский факультет университета «Ататюрк — Ала-Тоо».

По словам министра образования Гульмиры Кудайбердиевой, успех региональных школ обусловлен открытием учебных центров, готовивших к ОРТ.