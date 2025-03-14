Депутат просит ввести подготовку абитуриентов к ОРТ в школах

На заседании депутатской группы «Мекенчил» нардеп Бекмурза Эргешов спросил, почему в школах не готовят абитуриентов к Общереспубликанскому тестированию.

Он отметил, что для подготовки школьники нанимают репетиторов в частных образовательных центрах.

«Для этих курсов у кого-то есть средства, у других нет. Почему методике ОРТ нельзя обучить в школах?» — спросил Бекмурза Эргешов.

Министр образования Догдуркул Кендирбаева ответила, что на сегодня работает сайт testing.kg, где размещены примеры тестов, но абитуриенты ими не пользуются.

«Во-вторых, мы прикрепили тесты к электронному дневнику. Поэтому учащиеся дома могут проходить их», — сказала она.

«А как они будут проходить тесты ОРТ, если им никто не объяснил методику», — спросил депутат.

Глава Минобразования ответила, что ведомство проработает введение подготовки к тестированию.