Депутат просит ввести подготовку абитуриентов к ОРТ в школах

На заседании депутатской группы «Мекенчил» нардеп Бекмурза Эргешов спросил, почему в школах не готовят абитуриентов к Общереспубликанскому тестированию.
Он отметил, что для подготовки школьники нанимают репетиторов в частных образовательных центрах.
«Для этих курсов у кого-то есть средства, у других нет. Почему методике ОРТ нельзя обучить в школах?» — спросил Бекмурза Эргешов.
Министр образования Догдуркул Кендирбаева ответила, что на сегодня работает сайт testing.kg, где размещены примеры тестов, но абитуриенты ими не пользуются.
«Во-вторых, мы прикрепили тесты к электронному дневнику. Поэтому учащиеся дома могут проходить их», — сказала она.
«А как они будут проходить тесты ОРТ, если им никто не объяснил методику», — спросил депутат.
Глава Минобразования ответила, что ведомство проработает введение подготовки к тестированию.