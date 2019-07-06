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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (135)

Омурбека Текебаева отпустили на похороны тещи

Лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева отпустили на похороны тещи.

Об этом 24.kg сообщили в секретариате политической организации.

Отметим, мама его супруги Айгуль скончалась в возрасте 77 лет после продолжительной болезни.

Верховный суд 16 июля пересмотрит уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии и терапии (НЦКиТ) для коррекции лечения и обследования.

В 2018-м у Омурбека Текебаева диагностировали стенокардию, атеросклероз аорты и коронарных сосудов, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция».
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