Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Свидетель не помнит, почему выбор выпал на ТВЕА

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Читайте по теме Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Адвокат о некорректности свидетельских показаний

Показания дает экс-заместитель директора ОАО «Электрические станции» Абдылда Исмаилов. Адвокаты спросили его, почему выбор пал именно на ТВЕА, оправдала ли себя модернизация и насколько она была нужна, свидетель отвечал коротко: «не помню», «не знаю».

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.