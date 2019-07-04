Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Представитель ТВЕА получил $500 тысяч

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Представители гособвинения спросили свидетеля — бывшего сотрудника ОАО «Электрические станции» Нурлана Омуралиева, как, когда и при каких обстоятельствах он познакомился с представителем ТВЕА Мусажаном Макелеком.

«Первого февраля мы заключили меморандум, далее приехали специалисты на ТЭЦ, посмотрели и разработали техническое предложение», — сообщил Нурлан Омуралиев.

Он добавил, что его коллега, работающий в то время по проекту Верхненарынского каскада ГЭС, сказал, что Мусажан Макелек по завершении проекта Датка — Кемин получил премиальные в размере $500 тысяч. Подсудимые утверждают, что ничего не слышали о таком щедром вознаграждении.

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.