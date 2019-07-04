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Общество

Импортеры не имеют права брать патент

Импортеры, кроме субъектов швейной и текстильной отрасли, не имеют права получить патент на экономическую деятельность. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Правительство внесло изменения в Порядок выдачи в налоговых органах патента на бумажном носителе либо в электронном формате. Поправка устанавливает справедливую налоговую нагрузку на налогоплательщиков, осуществляющих импорт товаров. Ранее они платили налоги на общих основаниях. Налоговые обязательства при импорте одинаковых товаров и последующей их реализации были больше, чем у налогоплательщиков, уплачивающих налоги на основе добровольного патента.

Этим же постановлением предусмотрено получение патента на наемного работника. Таким образом он сможет подтвердить уплату подоходного налога.
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