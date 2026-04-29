Депутат возмутилась молчанием мэрии Бишкека по поводу акции «Бессмертный полк»

На заседании Жогорку Кенеша депутат Гуля Кожокулова раскритиковала руководство столичной мэрии. Парламентарий заявила, что городские власти игнорируют запросы организаторов марша «Бессмертный полк», который традиционно проходит в День Победы.

По ее словам, организаторы вынуждены обращаться через СМИ и брифинги, так как официальные каналы связи не дают результата.

Гуля Кожокулова подчеркнула, что 9 Мая — это священная дата для каждой семьи в Кыргызстане. Она напомнила, что в стране почти не осталось живых ветеранов, а возраст «детей войны» превысил 80 лет. В этой ситуации сохранение памяти через участие внуков и правнуков в памятных акциях является ключевым элементом национальной идеологии и патриотического воспитания молодежи.

Депутат выразила недоумение тем, что в регионах республики местные власти оперативно решают вопросы организации праздничных мероприятий, в то время как в Бишкеке наблюдается информационный вакуум.

Она задалась вопросом, как власти собираются «смотреть в лицо молодому поколению», если игнорируют столь значимое событие?

Гуля Кожокулова потребовала от кабмина дать протокольное поручение мэрии и наказать ответственных чиновников, чье бездействие тормозит подготовку к празднованию.