12:06
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Власть

Депутат возмутилась молчанием мэрии Бишкека по поводу акции «Бессмертный полк»

На заседании Жогорку Кенеша депутат Гуля Кожокулова раскритиковала руководство столичной мэрии. Парламентарий заявила, что городские власти игнорируют запросы организаторов марша «Бессмертный полк», который традиционно проходит в День Победы.

По ее словам, организаторы вынуждены обращаться через СМИ и брифинги, так как официальные каналы связи не дают результата.

Гуля Кожокулова подчеркнула, что 9 Мая — это священная дата для каждой семьи в Кыргызстане. Она напомнила, что в стране почти не осталось живых ветеранов, а возраст «детей войны» превысил 80 лет. В этой ситуации сохранение памяти через участие внуков и правнуков в памятных акциях является ключевым элементом национальной идеологии и патриотического воспитания молодежи.

Депутат выразила недоумение тем, что в регионах республики местные власти оперативно решают вопросы организации праздничных мероприятий, в то время как в Бишкеке наблюдается информационный вакуум.

Она задалась вопросом, как власти собираются «смотреть в лицо молодому поколению», если игнорируют столь значимое событие?

Гуля Кожокулова потребовала от кабмина дать протокольное поручение мэрии и наказать ответственных чиновников, чье бездействие тормозит подготовку к празднованию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/372350/
просмотров: 584
Версия для печати
Популярные новости
Прослушка, доступ к&nbsp;данным и&nbsp;контроль сетей. В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли законопроект Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект
Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их&nbsp;аппаратов Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов
Никто не&nbsp;может вызвать главу суверенного государства&nbsp;&mdash; Жапаров о&nbsp;визите в&nbsp;Москву Никто не может вызвать главу суверенного государства — Жапаров о визите в Москву
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;20-24 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 апреля
Бизнес
Почему сделки внутри lalafo&nbsp;&mdash; это надежно? Главное с&nbsp;выступления на&nbsp;CYBERTOR Почему сделки внутри lalafo — это надежно? Главное с выступления на CYBERTOR
Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в&nbsp;банк Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в банк
Без квитанций и&nbsp;очередей: платежи Минприроды перевели в&nbsp;онлайн Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в&nbsp;одном приложении О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
29 апреля, среда
11:58
Проверки бизнеса остановили до конца года — кабмин утвердил порядок моратория Проверки бизнеса остановили до конца года — кабмин утве...
11:52
Поручение президента не исполняется: депутат о земле для частных школ
11:51
Почему сделки внутри lalafo — это надежно? Главное с выступления на CYBERTOR
11:41
Депутат заявила о вакууме в госуправлении после территориальной реформы
11:40
Директор и бухгалтер задержаны. В Бишкеке выявили коррупцию в электросетях