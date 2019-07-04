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Общество

Омбудсмен требует тщательного расследования по делу осужденной за мошенничество

Омбудсмен Токон Мамытов направит письма в Генпрокуратуру, ГКНБ, Совет судей и МВД с требованием провести тщательное расследование по делу осужденной за мошенничество Анны Кизлык. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи. 

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Уточняется, что к омбудсмену обратилась гражданка Бельгии Антонина Городушкина с просьбой оказать содействие в защите конституционных прав, жизни и безопасности ее дочери Анны Кизлык, отбывающей наказание в ИК-2 по статье «Мошенничество», а также трех ее несовершеннолетних детей.

«Заявитель утверждает, что Свердловский и Первомайский районные суды незаконно приговорили ее дочь Анну Кизлык к девяти годам лишения свободы. Такому их вердикту якобы способствовал бывший следователь майор Свердловского РОВД Артур Садыков. При этом судьи не приняли во внимание, что Анна является единственной кормилицей несовершеннолетних детей. Два года женщина отсидела в СИЗО-1 и еще полтора года в ИК-2. При этом бывшим начальником колонии Аманом Искандеровым не принималось никаких мер для оформления документов на представление к условно-досрочному освобождению или ее перевод в колонию-поселение», — отмечает пресс-служба акыйкатчи.

Антонина Городушкина просила омбудсмена посодействовать в вопросе скорейшего рассмотрения руководством ГСИН представления на УДО ее дочери или перевод в колонию-поселение.

«Акыйкатчи намерен обратиться с соответствующими письмами в Генпрокуратуру, ГКНБ, Совет судей и МВД КР о проведении тщательного расследования по делу Анны Кизлык и действиям бывшего следователя Свердловского РОВД Артура Садыкова, чтобы дать правовую оценку его деятельности, вышестоящего руководства, а также судей Свердловского и Первомайского районных судов, занимавшихся рассмотрением дела Анны Кизлык», — добавили в ведомстве.
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