Афиша Бишкека на выходные: фестиваль, выставки, мастер-классы

Акции, концерты, фестивали, кино

6 июля. Караван детских игр

Больше 20 традиционных игр, увлекательных и полезных, не только для детей, но и для взрослых.

Парк Победы имени Д.Асанова, 17.30.

6 июля. Праздник танабата

В праздник танабата японцы молятся о достижении вершин мастерства в любом деле. Вы создадите различные украшения для веток бамбука, сможете сделать памятные поделки в виде звезд.

7-й корпус КНУ, 11.00-15.00.

6-7 июля. Фестиваль «Иван Купала»

В программе ярмарка изделий ручных работ, дегустация вкусностей, розыгрыш призов. Первый день — молодежный фестиваль, второй — семейный. Регистрация по телефону 0550173308.

Парк «Карагачевая роща», 18.30-1.00 (6 июля), 10.00-16.00 (7 июля).

7 июля. Благотворительный вечер «Вместе ради жизни»

Вы сможете поиграть в трансформационные игры, прикупить вещей, вкусно поесть, продиагностировать чакры и послушать мастер-классы. Мастер-классы будут и для детей.

Чайхана «Айва», 10.30-17.00.

Выставки, ярмарки

24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»

Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, на их творческую индивидуальность, которые выделялись своим реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

Мастер-классы, тренинги, акции

6 июля. Сити-квест «Чернобыль»

Сити-квест по мотивам популярного сериала «Чернобыль» с необычной программой. Новые локации, еще больше загадок и призов. Регистрация по телефону 0777695560.

Сбор возле памятника М.Фрунзе, 18.30.

6 июля. Гончарный мастер-класс

Вы сможете не просто погончарить, но и создать нечто функциональное, яркое и авторское. После обжига вы заберете изделия домой.

Студия Toiart Design, 13.00.

6 июля. Встреча «Книжный сад-огород для подростков»

Что читать, вы выбираете сами, обсуждая в группе. Будут беседы о фильмах, снятых по книгам, или похожих на них. Вы научитесь формулировать свои мысли, выражать свои чувства, отстаивать свое мнение о книге и слушать/слышать мнение другого, отыскивая в нем «зерно истины».

Оlolo art studio, 11.00.

7 июля. Занятие йогой с малышами

Вам покажут асаны, которые можете практиковать дома рядом со своим малышом. После йоги будет медитация.

Парк Победы имени Д.Асанова, 18.00.

Для детей

6 июля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.