Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Компания ТВЕА доверия у экспертов не вызывала

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Очередным свидетелем выступила заведующая отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Нурсулуу Ахметова.

По ее словам, предложенный вариант с TBEA был неправильный. «Этот вопрос я подняла перед своим коллегой перед подписанием документов», — сказала она.

Она напомнила, что написала служебную записку Сапару Исакову, в ней указывались две компании — TBEA и СМЕК.

«Мой эксперт изучал эти две компании. Доверие вызывала компания СМЕК, занимающаяся строительством генерирующих станций, а TBEA строила ЛЭП. Логически я предполагала, что модернизацией Бишкекской ТЭЦ будет заниматься СМЕК», — сказала Нурсулуу Ахметова.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.