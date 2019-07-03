Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Потерпевшие жалуются на подсудимых

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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В обращении к суду говорится, что близкие подсудимых ведут себя некорректно, оказывают давление, выкрикивают оскорбления, проклятия. Инара Гилязетдинова подтвердила факты, отметив, что сама неоднократно становилась свидетелем нападок.

«Но наши родственники тоже мучаются. Нас несправедливо обвиняют. А эти потерпевшие заказ исполняют», — парировал экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев.

Судья попросила обвиняемого следить за высказываниями и не навешивать ярлыки. Письмо суд принял к сведению. Инара Гилязетдинова добавила: следующие заседания будут проводиться в другом зале, чтобы родные обвиняемых и представители ОАО «Электрические станции» не сидели вместе и не устраивали перепалку, мешая процессу.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.