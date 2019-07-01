Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Допрос экс-спикера не состоялся

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.
— Бактыбек Жумашев и Эрнис Саданбеков. Инара Гилязетдинова отметила, что никаких объяснений, почему не пришли и сорвали тем самым работу суда, защитники не предоставили. Прокуроры предположили, что адвокаты не явились специально, чтобы затянуть процесс. Судья пригрозила Калиеву, что в следующий раз назначит госадвоката.
Сегодня, отметим, планировалось продолжить допрос свидетелей. Для дачи показаний приглашен экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков.
В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.