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Общество

В Санкт-Петербурге кыргызстанка открыла социальное общежитие для мигрантов

В Санкт-Петербурге открылось социальное общежитие для мигрантов из Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщил глава Ассоциации производителей Бакыт Дегенбаев.

По его словам, общежитие открыла кыргызстанка Нуржан Осмонова.

«Проживание в общежитии для наших трудовых мигрантов обойдется по льготной цене. Со слов Нуржан Осмоновой, она решила открыть его для того, чтобы наши граждане могли жить в более благоприятных условиях. В общежитии людям помогут с оформлением регистрации, прописки, ознакомят с юридическими тонкостями. Сама хозяйка живет долгое время в России. Видя проблемы мигрантов изнутри, она решила им помочь», — сказал Бакыт Дегенбаев.
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