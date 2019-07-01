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Общество

Кыргызстанцы подписывают петицию в поддержку Алексея Петрушевского

Кыргызстанцы подписывают петицию в поддержку Алексея Петрушевского. Она размещена на платформе Change.org.

Люди обращаются к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой обратить внимание на беспредел, который происходит вокруг Центра реабилитации детей и молодежи мэрии Бишкека.

«Хотим поставить вас в известность о том, что в течение года определенная группа лиц, в том числе и сотрудники социального общежития при центре, а именно Рахимова Рая и Булгакова Назгуль, распространяют ложные сведения о центре и Алексее Петрушевском. По всей видимости, он единственный, кто мешал все эти годы и до сих пор является камнем преткновения злоумышленникам, чтобы торговать детьми. Просим обратить особое внимание на чиновников из Первомайского УСР Болота Абдрахманова и Зеркуль Дженбаеву, которые грубо нарушают законы КР. Алексей Петрушевский настойчиво им об этом напоминает. Именно поэтому они развязали травлю и бесконечные проверки в его адрес», — говорится в обращении.

Петицию подписали уже 1 тысяча 364 человека.

Отметим, Алексея Петрушевского взяли под стражу в зале суда. Его обвиняют в том, что он злоупотребил должностным положением, будучи директором центра. Вчера его перевели в Бишкекский СИЗО-1. В 2017 году мальчику, чья мать вела асоциальный образ жизни, стала помогать чужая женщина. Директор центра разрешил ребенку встречаться с ней. По версии следствия, он не имел права этого делать.
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