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Общество

Алексей Петрушевский нуждается в срочной медицинской помощи

Глава Центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов рассказал 24.kg, что накануне в организацию обратились супруга и мать Алексея Петрушевского. Они представили его историю болезни и заявили о жестоком обращении.

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По словам Нурдина Сулайманова, сотрудники центра навестили Алексея Петрушевского в Бишкекском СИЗО-1.

«Наши специалисты пришли к выводу, что Алексей Петрушевский нуждается в срочной медицинской помощи, и обратились в администрацию ГСИН с просьбой о его переводе в ИК № 47. Пока ответа не получили», — сказал он.

Ранее, напомним, омбудсмен Токон Мамытов просил изменить меру пресечения Алексею Петрушевскому на домашний арест. 

Алексея Петрушевского обвиняют в том, что он злоупотребил должностным положением, будучи директором центра. В 2017 году мальчику, чья мать вела асоциальный образ жизни, стала помогать чужая женщина. Директор центра разрешил ребенку встречаться с ней. По версии следствия, он не имел права этого делать. Алексея Петрушевского взяли под стражу в зале суда. Потом Первомайский районный суд столицы изменил меру пресечения на домашний арест. Однако 27 июня коллегия Бишкекского горсуда изменила решение первой инстанции. Алексея Петрушевского вновь арестовали и отправили в следственный изолятор.
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