Высшая школа экономики в РФ проводит олимпиаду для старшеклассников

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) совместно с Россотрудничеством приглашают учеников 10-11-х классов школ Кыргызстана принять участие в Международной олимпиаде молодежи НИУ ВШЭ. Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в КР.

«В 2019/2020 учебном году олимпиада проводится по следующим направлениям: иностранный язык, востоковедение, дизайн, журналистика, история, культурология, математика, медиакоммуникации, международные отношения, право, психология, реклама и связи с общественностью, современная политика, социальные науки, физика, филология, философия», — отметили в представительстве.

Участие в олимпиаде бесплатное. Состязания проходят в один этап в очном и дистанционном форматах. Победители и призеры получат льготы при поступлении на обучение в НИУ ВШЭ.