Журналисты обращаются к чиновникам с призывом не скрывать информацию

В соцсетях медиасообщество Кыргызстана объявило акцию по сбору подписей под обращением к властям.

Заявители просят власть отреагировать на каждый факт, обнародованный в последних журналистских расследованиях, проведенных в целях борьбы с коррупцией в Кыргызстане.

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Кроме того, авторы заявления обращаются и к сотрудникам СМИ. «Мы призываем журналистское сообщество к объединению внутри цеха, так как основной задачей расследований является борьба с коррупцией. Работа над ошибками и усовершенствование расследований — важный элемент развития, однако он должен реализовываться в рабочем порядке и ни в коем случае не отвлекать внимание общественности и уполномоченных органов от полноценного расследования фактов коррупции, приведенных журналистами», — говорится в заявлении.

Медиаэксперты также напоминают, что по закону государство обязано обеспечить доступ граждан к информации.

«А наша задача как сознательных граждан — объединяться и поддерживать наших коллег-журналистов, которые делают свою работу, проводят журналистские расследования и требовать от государства проведения оперативно-разыскных мероприятий по заявленным в расследовании журналистов коррупционным схемам, подрывающим основы государственности и возможности для устойчивого развития Кыргызстана», — подчеркивают заявители.

Уточняется, что под обращением подписались уже более 70 представителей СМИ Кыргызстана. Сбор подписей продолжается.