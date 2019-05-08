Парламент не должен гоняться за фейками. Вице-спикер о поддержке журналистов

Вице-спикер Аида Касымалиева выступила сегодня на заседании в защиту журналиста «Азаттыка» Ыдырыса Исакова, от которого бизнесмен Жалил Атамбаев требовал 50 миллионов сомов за ущемленные честь и достоинство. Накануне стало известно, что истец свое заявление отозвал.
«В обществе и соцсетях говорится, что журналисты переступили определенную черту и собирают слухи, однако у нас свобода слова, и журналист Исаков провел расследование. В его материале представлены открытые данные, и журналист предъявил их общественности. Если мы будем называть это слухами и клеветой, не будем поддерживать журналистов, то превратимся в парламент, который гонится за фейками. Все злободневные вопросы поднимают журналисты или общество, а Жогорку Кенеш реагирует уже постфактум. Так не должно быть. Мы перестали искать интересную и резонансную информацию», — подчеркнула Аида Касымалиева.
Вице-спикер призвала коллег защитить журналистов от посягательств отдельных нечистоплотных бизнесменов и чиновников, которые пытаются через суд ограничить свободу слова и помешать работе сотрудников СМИ.
Напомним, что полковник милиции в отставке, бизнесмен Жалил Атамбаев подал в суд на журналиста «Азаттыка» Ыдырыса Исакова. Сумма иска составляла 50 миллионов сомов.
Ранее журналист опубликовал материал, в котором рассказал, что Жалил Атамбаев уклоняется от уплаты налогов. На основе сюжета сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями 22 апреля возбудили уголовное дело.