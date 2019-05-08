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Власть
Сюжет: Иски против СМИ (134)

Парламент не должен гоняться за фейками. Вице-спикер о поддержке журналистов

Вице-спикер Аида Касымалиева выступила сегодня на заседании в защиту журналиста «Азаттыка» Ыдырыса Исакова, от которого бизнесмен Жалил Атамбаев требовал 50 миллионов сомов за ущемленные честь и достоинство. Накануне стало известно, что истец свое заявление отозвал.

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Однако, по словам нардепа, отказ от намерения судиться не следует рассматривать как победу, поскольку проблема осталась. Она призвала коллег обратить внимание на журналистское расследование Ыдырыса Исакова и напомнила: 24 процента экономики, по официальным данным, находится в тени, тогда как на самом деле этот показатель в разы выше, а такие предприниматели, как Жалил Атамбаев, которые не платят налоги, потворствуют коррупции.

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«В обществе и соцсетях говорится, что журналисты переступили определенную черту и собирают слухи, однако у нас свобода слова, и журналист Исаков провел расследование. В его материале представлены открытые данные, и журналист предъявил их общественности. Если мы будем называть это слухами и клеветой, не будем поддерживать журналистов, то превратимся в парламент, который гонится за фейками. Все злободневные вопросы поднимают журналисты или общество, а Жогорку Кенеш реагирует уже постфактум. Так не должно быть. Мы перестали искать интересную и резонансную информацию», — подчеркнула Аида Касымалиева.

Вице-спикер призвала коллег защитить журналистов от посягательств отдельных нечистоплотных бизнесменов и чиновников, которые пытаются через суд ограничить свободу слова и помешать работе сотрудников СМИ.

Напомним, что полковник милиции в отставке, бизнесмен Жалил Атамбаев подал в суд на журналиста «Азаттыка» Ыдырыса Исакова. Сумма иска составляла 50 миллионов сомов.

Ранее журналист опубликовал материал, в котором рассказал, что Жалил Атамбаев уклоняется от уплаты налогов. На основе сюжета сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями 22 апреля возбудили уголовное дело.
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