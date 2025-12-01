Парламент-2025. Как выборы в Кыргызстане освещали иностранные СМИ

Досрочные выборы в Жогорку Кенеш, прошедшие 30 ноября, привлекли внимание зарубежных и региональных СМИ. 24.kg подготовило обзор того, как голосование и предварительные итоги представили в международной и региональной прессе.

Фото из интернета. Как выборы в Кыргызстане освещали международные, российские и казахстанские СМИ

Международные СМИ: акцент на усиление власти Садыра Жапарова

Издания Reuters и AP News в своих материалах отметили, что выборы прошли в условиях ограниченной политической конкуренции. Агентство Reuters сообщило: союзники президента Садыра Жапарова получили почти все места в парламенте, что укрепляет его контроль над внутренней политикой страны. В публикации подчеркивается, что большинство избранных — самовыдвиженцы, лояльные действующей власти.



AP News акцентировало внимание на том, что выборы проходят на фоне задержаний оппозиционных лидеров и закрытия независимых СМИ. По оценке агентства, результаты голосования «могут закрепить курс на дальнейшее подавление политического несогласия».

Некоторые издания, включая Al Jazeera, заметили снижение роли политических партий и переход к модели выборов, где доминируют индивидуальные кандидаты, что, по их мнению, меняет структуру политической конкуренции.

Российские СМИ: внимание к процедуре и техническим аспектам

Российские медиа сосредоточились на организации выборов и новом формате голосования.

«Российская газета» сообщила о переходе на систему, при которой 30 округов выбирают по три депутата, и подчеркнула, что выборы проходят на основе обновленного законодательства.

«Ведомости» и другие российские агентства отметили, что голосование началось в 8.00 и прошло в спокойной обстановке. В материалах указывалось, что за 90 мандатов боролись 467 претендентов. По большей части их материалы не носили оценочный характер и были сосредоточены на сухих фактах.

Ряд изданий, включая Sputnik и Xinhua (русская служба), сообщил о технической оснащенности участков и компьютеризации процессов, цитируя заявление главы государства о том, что «человеческий фактор исключен».

Казахстанские СМИ: официальные реакции и дипломатический акцент

Казахстанские СМИ в основном цитировали поздравление президента страны Касым-Жомарта Токаева в адрес Садыра Жапарова.

По данным DKNews.kz, лидер РК заявил, что итоги выборов «отражают всенародную поддержку курса строительства сильного и процветающего государства». Он отметил динамичное развитие казахско-кыргызских отношений и выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства.



Информагентство Kabar в итоговом обзоре напомнило, что выборы прошли на год раньше установленного срока — из-за возможного совпадения с президентской кампанией 2027-го. Казахстанские СМИ в целом передавали информацию в нейтральном дипломатическом ключе и не касались вопросов политической конкуренции.