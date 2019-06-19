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Общество

Маркетологи назвали самую лучшую в мире авиакомпанию

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways возглавила рейтинг лучших авиалиний 2019 года, по мнению британской маркетинговой компании Skytrax. Полный список победителей опубликован на сайте Skytrax.

из Интернета
Фото из Интернета

Qatar Airways заняла первую позицию, опередив предыдущего лидера Singapore Airlines, который в этом году стал вторым. Третьей оказалась японская компания ANA All Nippon Airways, четвертой — гонконгская Cathay Pacific Airways. Дубайская Emirates опустилась на пятую строчку с четвертой, тайваньская EVA Air — на шестую с пятой.

По мнению экспертов Skytrax, наибольшего прогресса за прошедший год добились в Philippine Airlines. Лучшим авиационным альянсом третий год подряд становится Star Alliance. Лидер среди лоукостеров — AirAsia.

Российский «Аэрофлот» поднялся с 23-й позиции в рейтинге на 22-ю, а S7 — с 98-й на 96-ю.

В апреле туристический агрегатор TripAdvisor на основании голосования пользователей также определил лучшие авиакомпании мира. Лидером стала сингапурская авиакомпания Singapore Airlines. На второй строчке рейтинга — Qatar Airways. В пятерку лучших вошли EVA Air, Emirates и Japan Airlines.
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