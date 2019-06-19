Маркетологи назвали самую лучшую в мире авиакомпанию

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways возглавила рейтинг лучших авиалиний 2019 года, по мнению британской маркетинговой компании Skytrax. Полный список победителей опубликован на сайте Skytrax.

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Qatar Airways заняла первую позицию, опередив предыдущего лидера Singapore Airlines, который в этом году стал вторым. Третьей оказалась японская компания ANA All Nippon Airways, четвертой — гонконгская Cathay Pacific Airways. Дубайская Emirates опустилась на пятую строчку с четвертой, тайваньская EVA Air — на шестую с пятой.

По мнению экспертов Skytrax, наибольшего прогресса за прошедший год добились в Philippine Airlines. Лучшим авиационным альянсом третий год подряд становится Star Alliance. Лидер среди лоукостеров — AirAsia.

Российский «Аэрофлот» поднялся с 23-й позиции в рейтинге на 22-ю, а S7 — с 98-й на 96-ю.

В апреле туристический агрегатор TripAdvisor на основании голосования пользователей также определил лучшие авиакомпании мира. Лидером стала сингапурская авиакомпания Singapore Airlines. На второй строчке рейтинга — Qatar Airways. В пятерку лучших вошли EVA Air, Emirates и Japan Airlines.