Турсунбек Акун требует с Алмазбека Атамбаева 100 тысяч сомов за клевету

Бывший омбудсмен Турсунбек Акун подал иск в Октябрьский районный суд на экс-президента Алмазбека Атамбаева о защите чести и достоинства. Он требует с ответчика 100 тысяч сомов моральной компенсации. Об этом 24.kg сообщил сам Турсунбек Акун.

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По его словам, Алмазбек Атамбаев оскорбил его, приписав взятку в $100 тысяч за освобождение Азиза Батукаева. «Но это наглая ложь. Поэтому я подаю в суд. Не думаю, что 100 тысяч сомов — большая сумма для Атамбаева. А я эти деньги направлю на благотворительность. Передам детскому дому-интернату. Публично, чтобы не думали, что себе забрал», — сказал Турсунбек Акун.

Бывший акыйкатчи намерен также потребовать 20 тысяч сомов с телеканала «Апрель» за ретрансляцию выступления Алмазбека Атамбаева на митинге 8 июня, где он рассказывал о взятке, которую якобы получил Турсунбек Акун, и за сюжеты Каната Каниметова о том, как он, Акун, брал деньги. «Но если «Апрель» даст опровержение официальное, то я тут же отзову свое заявление», — пообещал истец.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову, отпустив под домашний арест. В СИЗО-1 находится экс-гепрокурор Аида Салянова.