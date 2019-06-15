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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (80)

Арест Аиды Саляновой. Скорую в СИЗО-1 к экс-генпрокурору не вызывали

В ГСИН не подтвердили заявление сестры Аиды Саляновой, водворенной в СИЗО-1 в рамках расследования уголовного дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева, что экс-генрокурору дважды вызывали бригаду скорой помощи.

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По словам представителей Госслужбы исполнения наказания, накануне Аиду Салянову посетили депутаты парламента, в частности Бахадыр Сулейманов, Алмамбет Шыкмаматов, Жанар Акаев, Наталья Никитенко, Каныбек Иманалиев. Ни на условия содержания, ни на состояние здоровья подследственная не жаловалась.

Адвокат Аиды Саляновой Рабига Сыдыкова сообщила, что обратилась в ГСИН с просьбой госпитализировать ее подзащитную. «Но мы пока никакого заявления не получали. Если будет необходимость и Аида Салянова действительно будет нуждаться в лечении, ее переведут в больницу», — отметили в ГСИН.

Ранее сообщалось, что у Аиды Саляновой порок сердца и она страдает тахикардией. В ГСИН заверили, что необходимая медицинская помощь бывшей главе ГП КР оказывается. 

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест. 
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