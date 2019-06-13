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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (76)

Арест Аиды Саляновой. Родственники заявляют о пытках

Родственники экс-генпрокурора Аиды Саляновой, водворенной в СИЗО-1 в рамках расследования уголовного дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева, заявляют о пытках. 

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Как рассказала 24.kg сестра Аиды Саляновой Чинара Турдалиева, бывшей главе ГП КР очень плохо. У нее сильная тахикардия. Она нуждается в срочной госпитализации. В медсанчасти СИЗО-1 оказать ей квалифицированную помощь не могут, поскольку нет нужных лекарств и оборудования.

Родственники утверждают: содержать под стражей женщину, страдающую пороком сердца и в предынфарктном состоянии, пытки. 

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест. 
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