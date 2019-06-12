Омбудсмен просит отпустить Аиду Салянову под домашний арест

Омбудсмен Токон Мамытов просит отпустить экс-генпрокурора Аиду Салянову, водворенную в СИЗО-1 в рамках расследования уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, под домашний арест.
Уточняется, что соответствующую рекомендацию акыйкатчи направил в Бишкекский городской суд.
Токон Мамытов отметил, что при рассмотрении уголовных дел и при принятии судебных решений следует помнить об основополагающем требовании, предъявляемом к судьям Кыргызстана, — всегда сохранять непредвзятость и беспристрастность.
«В связи с этим прошу внимательно отнестись и учесть то, что обвинения по статье «Коррупция» в адрес экс-генпрокурора Аиды Саляновой и в ее соучастии в незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева в настоящее время основаны только на утверждениях бывшего заместителя прокурора Нарынской области, прокурора по надзору за законностью в исправительных учреждениях (спецпрокурора) Майрамбека Акматалиева», — подчеркнул омбудсмен.
Он добавил, что поскольку в отношении Аиды Саляновой есть приговор суда по другому уголовному делу и отсрочка исполнения наказания до достижения ее дочери 14-летнего возраста, она не имеет права на выезд из страны. Он подтвердил, что Аида Салянова находится в медсанчасти СИЗО-1. Она жалуется на боли в сердце.
Постановлением Первомайского районного суда столицы Аиду Салянову заключили под стражу до 26 июня.
Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.
В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест.