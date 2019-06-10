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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (66)

Тахикардия по ночам: арестованную Аиду Салянову обследует кардиолог

К экс-генеральному прокурору Аиде Саляновой, арестованной в рамках уголовного дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева, в СИЗО-1 вызвали кардиолога. Об этом 24.kg сообщили в Национальном центре по предупреждению и борьбе с пытками.

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По словам сотрудников центра, у Аиды Саляновой, как она сама указала во время медицинского осмотра, обязательного при оформлении задержания, порок сердца.

«Ей стало плохо, когда ее арестовывали, прибывшая бригада медиков скорой помощи сделала кардиограмму. Накануне Аида Салянова пожаловалась, что по ночам у нее тахикардия. Сегодня ее должен обследовать кардиолог», — сказали в центре.

Постановлением Первомайского районного суда столицы Аиду Салянову заключили под стражу до 26 июня. 

Напомним, уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашнйи арест. 
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