Тахикардия по ночам: арестованную Аиду Салянову обследует кардиолог

К экс-генеральному прокурору Аиде Саляновой, арестованной в рамках уголовного дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева, в СИЗО-1 вызвали кардиолога. Об этом 24.kg сообщили в Национальном центре по предупреждению и борьбе с пытками.
«Ей стало плохо, когда ее арестовывали, прибывшая бригада медиков скорой помощи сделала кардиограмму. Накануне Аида Салянова пожаловалась, что по ночам у нее тахикардия. Сегодня ее должен обследовать кардиолог», — сказали в центре.
Постановлением Первомайского районного суда столицы Аиду Салянову заключили под стражу до 26 июня.
Напомним, уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.
В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашнйи арест.