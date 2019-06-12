Арест Аиды Саляновой. Экс-генпрокурор находится под медицинским наблюдением

Экс-генпрокурор Аида Салянова, водворенная в СИЗО-1 в рамках расследования уголовного дела об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, находится под медицинским наблюдением. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

По данным ведомства, Аиду Салянову навещал сегодня омбудсмен Токон Мамытов. Накануне у нее побывали депутаты, ни на условия содержания, ни на состояние здоровья Аида Салянова не жаловалась. В Национальном центре по предупреждению и борьбе с пытками 24.kg рассказали, что кардиолог навещал Аиду Салянову.

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В ГСИН подчеркнули, пока врачи, наблюдающие бывшую главу Генпрокуратуры, не настаивают на госпитализации. Отметим, сегодня Аиду Салянову не привезли на санкцию в Бишкекский городской суд. Как пояснила ее адвокат Рабига Сыдыкова, ее подзащитная очень плохо себя чувствует.

Аиду Салянову задержали на прошлой неделе по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Расследование дела возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест.