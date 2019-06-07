Арест Аиды Саляновой. Родственникам разрешили передать вещи и лекарства

Родственникам экс-генерального прокурора Аиды Саляновой, водворенной в Бишкекский СИЗО-1 в рамках расследования уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, разрешили передать ей теплые вещи и лекарства. Об этом 24.kg сообщила ее сестра Чинара Турдалиева.
«Она держится, конечно. Физически нет никаких нарушений, но вот ее моральное состояние сломлено. Она очень переживает за свою маленькую дочку», — сказала Чинара Турдалиева и добавила, что адвокат обжалует меру пресечения в Городском суде.
Постановлением Первомайского районного суда столицы Аиду Салянову заключили под стражу до 26 июня.
Напомним, что уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.
В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову.