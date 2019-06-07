Арест Аиды Саляновой. Родственникам разрешили передать вещи и лекарства

Родственникам экс-генерального прокурора Аиды Саляновой, водворенной в Бишкекский СИЗО-1 в рамках расследования уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, разрешили передать ей теплые вещи и лекарства. Об этом 24.kg сообщила ее сестра Чинара Турдалиева.

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По ее словам, Аида Салянова помещена не в общую камеру. С ней вместе сидит еще одна женщина. На условия содержания подозреваемая не жалуется.

«Она держится, конечно. Физически нет никаких нарушений, но вот ее моральное состояние сломлено. Она очень переживает за свою маленькую дочку», — сказала Чинара Турдалиева и добавила, что адвокат обжалует меру пресечения в Городском суде.

Постановлением Первомайского районного суда столицы Аиду Салянову заключили под стражу до 26 июня.

Напомним, что уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову.