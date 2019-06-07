В Кыргызстане хотят разрешить вузам самостоятельно формировать учебные программы

Министерство образования и науки Кыргызстана предлагает разрешить вузам самостоятельно формировать образовательные программы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, Минобразования разработало проект постановления правительства по изменению макетов государственных образовательных стандартов высшего и среднего профессионального образования.

В настоящее время вузы самостоятельно формируют только 50 процентов учебных программ. Остальную часть составляют дисциплины в рамках государственного образовательного стандарта.

В ведомстве отмечают, что предлагаемое новшество позволит вузам самостоятельно формировать образовательные программы, максимально направленные на развитие необходимых для рынка труда выпускников, оперативно реагировать на запросы работодателей, сократит разрыв между подготовкой выпускников и требованиями рынка труда.

«Кроме того, изменения повысят значимость процедур аккредитации, в ходе которой учебное заведение должно показать достижение результатов обучения, усилят ответственность вузов за качество предоставляемого образования», — добавили в Минобразования.