Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Какие-то странности с ТЭО: его опять нет

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.
Продолжается допрос потерпевшей стороны. На вопросы отвечает представитель ОАО «Электрические станции» Урмат Камбаров. Он пояснил, что контрактный договор был не выгоден, поскольку не было сметы расходов и учета. Представитель ОАО подчеркнул, сумма ущерба в размере $111 миллионов образовалась в момент заключения заведомо невыгодного контракта.
Урмат Камбаров дал показания в суде, что ТЭО нет, а модернизация теплоцентрали себя не оправдала.
С ТЭО продолжается путаница. Ранее в суде было заявлено, что ТЭО проекта реконструкции ТЭЦ находится у судебного эксперта. Еще раньше в суде заявляли, что ТЭО нет вообще.
Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.