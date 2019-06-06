Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Какие-то странности с ТЭО: его опять нет

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Продолжается допрос потерпевшей стороны. На вопросы отвечает представитель ОАО «Электрические станции» Урмат Камбаров. Он пояснил, что контрактный договор был не выгоден, поскольку не было сметы расходов и учета. Представитель ОАО подчеркнул, сумма ущерба в размере $111 миллионов образовалась в момент заключения заведомо невыгодного контракта.

Урмат Камбаров дал показания в суде, что ТЭО нет, а модернизация теплоцентрали себя не оправдала.

С ТЭО продолжается путаница. Ранее в суде было заявлено, что ТЭО проекта реконструкции ТЭЦ находится у судебного эксперта. Еще раньше в суде заявляли, что ТЭО нет вообще.

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.