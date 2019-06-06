Журналистам предложили записаться на прием к Туйгунаалы Абдраимову

Журналистам предложили записаться на прием к полномочному представителю правительства в Чуйской области. Об этом заявил глава администрации области Молдакун Абдылдаев.

По его словам, журналисты мешают Туйгунаалы Абдраимову работать. У него есть свой график работы. Если сотрудники СМИ хотят с ним поговорить, то должны записаться на прием и в положенное время прийти и задать вопросы. Отдельные сотрудники полпредства даже пытались обвинить журналистов в провокации.

При этом Молдакун Абдылдаев отказался комментировать поведение шефа.