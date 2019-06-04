В Бишкеке 4 июня вечером возможен дождь. День увеличился до 15 часов 10 минут. Воздух прогреется до +28 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.41. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-19.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Чымындык, Учкун);

9.30-17.00 — отрезок улиц Малдыбаева, Байтика Баатыра, 97, 99, 101, Усенбаева, 24, Боконбаева, 76, 78;

9.00-17.00 — улицы Шопокова, 33, Исанова, 20;

9.30-18.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Боконбаева, Туголбая Аты;

9.00-18.00 — отрезки улиц Садырбаева, Гагарина, Купянской, Хоперской, Репина;

10.00-19.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Каракол, Достоевского, Жетиген);

до 14 июня газа не будет в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Кирова, БЧК и рекой Ала-Арчой;

в Бишкеке начали подачу горячей воды.

Памятные даты

День поминовения

Фото Олега Никишина/lenta.ru

4 июня 1990 года кыргызы и узбеки сошлись на поле колхоза имени Ленина. Кыргызов пришло около 1,5 тысячи, узбеков — более 10 тысяч. Их разделяла милиция, вооруженная автоматами.

Узбекская молодежь попыталась прорвать кордон милиции, два сотрудника захвачены. Милиция открыла огонь и, по некоторым данным, было убито шесть узбеков. После этого узбекская толпа с криками «Кровь за кровь!» направилась в Ош, громя кыргызские дома. С 4 по 6 июня число узбекских погромщиков увеличилось до 20 тысяч. Сотрудники милиции задержали около 35 активных погромщиков. Беспорядки удалось остановить лишь к вечеру 6 июня, введя в область армейские части.

По данным следственной группы прокуратуры СССР, в конфликте с кыргызской стороны погибло около 1,2 тысячи человек, а с узбекской следователи нашли около 10 тысяч эпизодов преступлений. В суды направили 1,5 тысячи уголовных дел. К уголовной ответственности привлекли около 300 человек.

Международный день невинных детей — жертв агрессии

День отмечается в годовщину первого налета израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана, проведенного 4 июня 1982 года, в ходе которого погибло большое число мирных жителей, среди которых были и дети.

Печальная реальность такова, что при возникновении вооруженных конфликтов больше всего страдают от последствий военных действий наиболее уязвимые члены общества — дети. Шестью наиболее распространенными правонарушениями, совершаемыми в отношении детей, являются вербовка и использование детей в военных действиях, убийства, сексуальное насилие, похищения, нападения на школы и больницы и отказ в предоставлении гуманитарного доступа к детям.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Марат Токобаев

Фото из интернета. Марат Токобаев

Родился 4 июня 1932 года в Пржевальске.

Профессор, заслуженный деятель науки, член-корреспондент НАН Кыргызской Республики вошел в историю кыргызской науки как ученый, развивающий науку гельминтологию. Он внес неоценимый вклад в биологическую, сельскохозяйственную и медицинскую науки. Характерная особенность ученого — это тесная связь теории с практикой.

За годы научной деятельности им изучена гельминтофауна млекопитающих-грызунов и зайцеобразных, обобщены сведения о гельминтах диких млекопитающих Кыргызстана. Марат Токобаев — соавтор двухтомного определителя грызунов фауны СССР.

Скончался в апреле 2006-го в Бишкеке.

Родился каскадер Султан Дикамбаев

Родился 4 июня 1958 года.

Ветеран каскадеров СССР, один из основателей кыргызской школы каскадеров. Работал на всех киностудиях бывшего СССР и в ряде зарубежных кинокомпаний. Имеет большой опыт работы в качестве постановщика и координатора батально-трюковых съемок.

Снимается в кино.

Умерла Герой Социалистического Труда Суракан Кайназарова

Президент Гильдии каскадеров Кыргызстана, член правления Союза кинематографистов КР.

Фото из интернета. Суракан Кайназарова

4 июня 1982 года в возрасте 79 лет скончалась выдающаяся свекловичница, труженица, новатор колхозного производства, звеньевая колхоза «Дружба» Сокулукского района.

Родилась 18 июня 1902-го в селе Белек Чуйской области.

В 1947 году звено Суракан Кайназаровой получило по 971,5 центнера сахарной свеклы с гектара земли.

Член КПСС с 1939-го. Депутат Верховного Совета СССР двух созывов.

Правительство Кыргызстана 15 июня 2015 года приняло постановление об установлении 18 июня Днем сельских женщин.

У кого намечается той

Пархат Тулендыбаев

Родился 4 июня 1960 года во Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от политической партии «Республика — Ата Журт».

Марат Джаманкулов

Родился 4 июня 1979 года в Пржевальске (Иссык-Кульская область). Министр юстиции Кыргызстана.

Куда сходить

Культура

в Национальной библиотеке Кыргызстана проходит выставка «Белая роза»;

Читайте по теме Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова предлагает посетить в ыставку мобильной фотографии ;

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова предлагает посетить ; Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представит несколько экспозиций ;

в этнокомплексе «Супара» состоится очередная лекция кыргызоведения.

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