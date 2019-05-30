15:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков (324)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. На процессе начат повторный допрос потерпевших

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Читайте по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков не рекомендовал ТВЕА
Суд приступил к повторному допросу представителей ОАО «Электрические станции», которые проходят по делу как потерпевшие.

По их словам, мощность ТЭЦ после модернизации увеличилась до 812 Мегаватт. Представители «Электрических станций» уточнили, что к аварии на теплоцентрали модернизированная часть отношения не имеет.

Признанные следствием потерпевшими представители «Электрических станций» заявили в суде, что контрактное соглашение было невыгодно, поскольку нет проектной сметы и проверить все данные по закупке материалов невозможно. Юристы ОАО «Электрические станции» в подтверждение привели пример с приобретением плоскогубцев за $600.

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Потерпевший не может ответить ни на один вопрос
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков не рекомендовал ТВЕА
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Выбрать ТВЕА рекомендовал Китай
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Подрядчика определила китайская сторона
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Потерпевший не ответил, кто выбрал подрядчика
СДПК планирует провести митинг в поддержку обвиняемых по делу о модернизации ТЭЦ
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Подсудимые выясняют, из чего состоит ущерб
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Подрядчика выбрали без тендера
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Чиновники Минфина подтверждают, что ТЭО не было
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Все соглашения с Эксимбанком были стандартными
Популярные новости
Как девушка из&nbsp;глубинки Кыргызстана покорила модный мир России Как девушка из глубинки Кыргызстана покорила модный мир России
Помогите. Мэрия Бишкека ищет хулигана, оставившего надписи на&nbsp;площади Ала-Тоо Помогите. Мэрия Бишкека ищет хулигана, оставившего надписи на площади Ала-Тоо
Незаконное обогащение. Райым Матраимов стал фигурантом уголовного дела Незаконное обогащение. Райым Матраимов стал фигурантом уголовного дела
Неделя-24. Прослушка Алмазбека Атамбаева и&nbsp;родня премьер-министра Неделя-24. Прослушка Алмазбека Атамбаева и родня премьер-министра
Бизнес
&laquo;СУПЕР-ИНФО&raquo; теперь миллионер! «СУПЕР-ИНФО» теперь миллионер!
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; начал работы по&nbsp;газификации еще в&nbsp;шести жилмассивах Бишкека «Газпром Кыргызстан» начал работы по газификации еще в шести жилмассивах Бишкека
Денежные переводы в&nbsp;любую точку мира через БТА Банк Денежные переводы в любую точку мира через БТА Банк
Скидки 30&nbsp;процентов на&nbsp;смартфоны&nbsp;LG в&nbsp;O!Store Скидки 30 процентов на смартфоны LG в O!Store