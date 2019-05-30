Суд по делу о модернизации ТЭЦ. На процессе начат повторный допрос потерпевших

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Суд приступил к повторному допросу представителей ОАО «Электрические станции», которые проходят по делу как потерпевшие.

По их словам, мощность ТЭЦ после модернизации увеличилась до 812 Мегаватт. Представители «Электрических станций» уточнили, что к аварии на теплоцентрали модернизированная часть отношения не имеет.

Признанные следствием потерпевшими представители «Электрических станций» заявили в суде, что контрактное соглашение было невыгодно, поскольку нет проектной сметы и проверить все данные по закупке материалов невозможно. Юристы ОАО «Электрические станции» в подтверждение привели пример с приобретением плоскогубцев за $600.

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.