Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Все соглашения с Эксимбанком были стандартными

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Сегодня суд приступил к допросу представителей Министерства финансов. Подсудимый экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев выясняет, сколько заключено с Эксимбанком соглашений и чем они отличаются друг от друга.

Выяснилось, что за 20 лет Минфин с китайским банком заключил девять кредитных соглашений, все они стандартные и по всем предусмотрены налоговые преференции — и по строительству и реабилитации дорог, и по модернизации ТЭЦ. В частности, в соглашениях прописано условие, при котором китайский подрядчик не должен облагаться налогами.

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.