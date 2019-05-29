Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Все соглашения с Эксимбанком были стандартными

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.
Выяснилось, что за 20 лет Минфин с китайским банком заключил девять кредитных соглашений, все они стандартные и по всем предусмотрены налоговые преференции — и по строительству и реабилитации дорог, и по модернизации ТЭЦ. В частности, в соглашениях прописано условие, при котором китайский подрядчик не должен облагаться налогами.
Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.