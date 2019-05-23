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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (314)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Как банк выдавал деньги без ТЭО

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд перешел к допросу представителя Министерства финансов Азамата Исакова. Один из подсудимых, экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев поинтересовался, какие документы Минфин отправил в китайский Эксимбанк.

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Азамат Исаков ответил, что рассказал о документах, которые отправили в Минэнерго, а которые ушли в банк он ответить не может, так как письмо составили на английском языке.

«По вашей версии отсутствовало ТЭО, Эксимбанк мог выделить кредит без ТЭО или Эксимбанк — это тоже вотчина Сатыбалдиева и Лавровой?» — спросил Жанторо Сатыбалдиев.

Представитель Минфина ответить не смог.

Напомним, в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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