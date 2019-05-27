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Общество

ДТП с замглавы Кыргызаэронавигации. Обвиняемых приговорили к условному сроку

Октябрьский районный суд Бишкека вынес решение по уголовному делу о ДТП с заместителем главы ГП «Кыргызаэронавигация» Маматназара Жакыпбаева.

Двое обвиняемых приговорены к трем годам условно. Их выпустили из-под стражи в зале суда.

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«Обвиняемый Мирбек Жоламан уулу вину полностью не признал. Он сообщил суду, что 21 октября 2018 года с двумя одноклассниками возвращался из Таласа. Одного из приятелей подсудимый оставил дома. После, когда двигались по Южной магистрали, впереди идущая машина резко остановилась. Подсудимый не успел остановиться и слегка ударил авто потерпевшего. После удара из него вышел водитель 50-60 лет. Со слов обвиняемого, он предложил восстановить ущерб на следующий день, но потерпевший не согласился. В момент, когда он хотел написать расписку, потерпевший упал», — указано в приговоре суда.

Обвиняемый показал, что не видел как упал потерпевший. «Он заявил, что ничем не бил потерпевшего и никуда уходить не собирался. Вину по предъявленному обвинению не признает, просил оправдать его. Второй подсудимый также не признал вины», — говорится в приговоре.

Напомним, Маматназар Жакыпбаев погиб 21 октября 2018 года. По версии следствия, его машина попала в ДТП. Мужчина вышел разобраться в ситуации, завязалась перепалка, переросшая в драку. Маматназар Жакыпбаев упал и ударился головой о бордюр, после чего скончался.
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